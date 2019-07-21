Выборы2019

Выборы

14:23 21.07.2019

В "Слуге народа" готовы к судебным разбирательствам по возможному оспариванию результатов выборов в отдельных округах

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В "Слуге народа" готовы к судебным разбирательствам по возможному оспариванию результатов выборов в отдельных округах

Руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко допускает наличие проблем в ряде избирательных округов с установлением результатов выборов, отметив при этом, что юристы партии готовы к судебным разбирательствам, если потребуется.

"Я верю, что ЦИК в установленный законом срок на 90% округов установит результаты. Всегда в стране есть 5-10 округов, с которыми проблемы, я думаю, что в этот раз их будет меньше, но они будут. Не нужно исключать возможность, что Рада начнет работу не в составе 199 мажоритарщиков, а меньше", - сказал он на брифинге в воскресенье в Киеве.

Комментируя возможность оспаривания результатов выборов по отдельным округам по инициативе партии "Слуга народа", Корниенко отметил: "Если будут нарушения, мы их будем фиксировать, а дальше с этим багажом нарушений наши юристы окружных штабов и юристы кандидатов будут работать над исками".

Теги: #слуга #проблемы #народа #выборы #результаты
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