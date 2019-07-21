Садовый: проводить реформы нужно быстро

Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовой проголосовал на внеочередных выборах в Верховную Раду и отметил важность проведения полезных реформ для страны в кратчайшие сроки.

"Мы в слишком сложной ситуации, чтобы тратить время на дискуссии. Поэтому у следующего парламента два пути - или делать то, что полезно для страны и не иметь большой поддержки от людей, или имитировать реформы, и у людей также будет сожаление. Поэтому я убежден: если делать реформы и делать их быстро, то потом люди скажут спасибо", - сказал Садовой после голосования в воскресенье во Львове.

Он отметил, что верит, что в парламенте нового созыва будет рабочее большинство, будет сформировано качественное правительство и начнутся положительные изменения в Украине.