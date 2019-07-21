Вакарчук считает преждевременными разговоры о формате парламентского большинства

Коалиция создаётся не на основании симпатий, а на основе коалиционного соглашения, под положения которого формируют Кабинет министров, заявляет лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Все вопросы о коалиции нужно будет задавать тогда, когда увидим конфигурацию всех сил в Верховной Раде. Во-вторых, когда будут очерчены пункты коалиционного соглашения. Потому что, напомню вам, коалиция создаётся не потому, что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункты коалиционного соглашения, которые все участники готовы подписать и за которые они готовы нести ответственность и которые они считают правильными для изменений в стране", - сказал он журналистам после голосования на одном из избирательных участков в Киеве.

"И под них, напомню, подбирается правительство, а не наоборот, как некоторые часто думают", - подчеркнул Вакарчук.

Вместе с тем он считает преждевременными разговоры о формате коалиции, пока не станут известны результаты голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

При этом лидер "Голоса" высказал надежду на то, что выборы пройдут честно и прозрачно.

"Я надеюсь, что у нас будут честные, прозрачные выборы. Что экзит-полы, параллельный подсчет голосов и официальные результаты будут плюс-минус совпадать. Это значит, что всё без сюрпризов, честно и прозрачно", - сказал Вакарчук.