Партия "Слуга народа" зафиксировала более сотни нарушений на выборах в Раду

В партии "Слуга народа" зафиксировали уже более 100 нарушений на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду, в частности, подкуп избирателей, незаконная агитация и вынос бюллетеней, сообщил руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Нарушений много - более 100, все они касаются процесса голосования и уже попыток манипулировать результатами голосования", - сказал он на брифинге в штабе в воскресенье.

Так, по его словам, на 137 округе в Одесской области зафиксирован подкуп избирателей.

А на округах в Полтавской и Херсонской областях были подвозы избирателей к месту голосования.

"Много нарушений связаны с агитациями на участках. В агитации также принимают участие даже члены комиссий", - рассказал Корниенко.

Комментируя наличие агитационных материалов в цветах и с символикой партии "Слуга народа" в ряде городов, Корниенко отметил: "Это не наша. У нас много поклонников и они сами делают какую-то активность. Это волонтерская история - партия это не оплачивала".

Кроме того, Корниенко сообщил о ряде нарушений на 49-м округе в Донецкой области, в частности, внесение в список голосования большего количества избирателей, вынос бюллетеней.

"Они (нарушения - ИФ) имеют системный характер в рамках округа. Если на 20% участков вынесут бюллетени по $150 на 49-м округе, то это уже будет сильно искривлять результаты", - пояснил Корниенко.

По его словам, явка составила 19,52% на 13:00.