Гриценко призвал украинцев проявить свою гражданскую позицию, проголосовав на выборах

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко призвал украинцев проголосовать на внеочередных выборах в Верховную Раду, чтобы дать себе и детям шанс.

"Для парламента и правительства я вижу три ключевые задачи. Первая - это устойчивый мир, безопасность. Вторая - это твердая антикоррупционная политика, которая восстановит справедливость. Третья, а на самом деле первая, - это поднять экономику и социальные стандарты" – сказал он журналистам после голосования.

Гриценко отметил, что гражданская позиция человека проявляется в повседневной жизни, а в день голосования в особенности: "Мы выбираем сейчас не просто власть, мы выбираем будущее".