Петр Порошенко: Я проголосовал за ЭС и НАТО

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П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з родиною проголосував на виборах до Верховної Ради.

У коментарі журналістам на виборчій дільниці Петро Порошенко зазначив, що партія «Європейська Солідарність» у новому скликанні парламенту буде відстоювати європейську та євроатлантичну інтеграцію України і готова співпрацювати з тими політичними силами, які не на словах, а на ділі сповідують європейські цінності.

«Я проголосував на ЄС і НАТО, за європейську і євроатлантичну Україну – країну, яка точно рухається вперед, повертається в родину європейських народів. Бо лише ці два потужні союзи – Європейський Союз та НАТО – є гарантом миру, безпеки, добробуту для кожного українського громадянина.

Надзвичайно важливо, щоб ми зберегли той трек, який був завданий останніми п’ятьма роками. Зберегли будівництво фундаменту державності. І дали відсіч російському реваншу, не дозволили їм зупинити або й розвернути нашу фантастичну державу. Я проголосував за унікальну команду, яка здатна зупинити російський реванш і рухати країну вперед. Ця команда має силу, волю, патріотизм, досвід, рішучість. Протягом всієї кампанії ми були об’єктом атак з боку російської «п’ятої колони» і країни-агресора. Але нас не зупинили, нас не зупинити і ми точно переможемо. В тому числі і сьогодні, 21 липня, під час виборів до Парламенту наш парламентський спецназ захистить Україну. Україна переможе», – наголосив Петро Порошенко.

«Український народ – це головний союзник нашої партії. Ми будемо підтримувати всіх, хто підтримує рух України в Європейський Союз. І будемо давати рішучу відсіч тим, хто намагатиметься зупинити нас. Всі, хто буде стояти на європейських позиціях, може стати союзником «Європейської Солідарності». Всі, хто будуть не тільки «п’ятою колоною» Путіна, яким ми будемо давати відсіч, а хто, прикриваючись синьо-жовтим прапором, будуть сповідувати принципи «п’ятої колони» – точно не з нами. Єдині, хто їх може зупинити – наша фантастична команда, і ми це зробимо», – зазначив лідер партії.

«Внаслідок напруженої п’ятирічної роботи ми створили армію, яка зупинила агресію на сході, яка міцно тримає фронт і яка точно гарантує: якщо в будь-яку російську гарячу голову прийде ідея розгорнути наступ – він заплатить за це надзвичайно високу ціну. Але вони думають, що їм буде легко сьогодні прорвати фронт захисту України в парламенті. Саме тому зараз найбільша загроза є в парламенті. І саме тому ми йдемо в парламент – для того, щоб тримати фронт. Я твердо переконаний, ми маємо довіру людей, і ми точно цей фронт втримаємо», – наголосив Петро Порошенко.