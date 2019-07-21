Работа КПВВ "Майорское" вновь приостановлена из-за найденного рядом снаряда - Госпогранслужба

Функционирование контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области вновь приостановлено в воскресенье в связи с обнаружением рядом с ним неразорвавшейся миры, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Около 12.10 группа разминирования ГСЧС в 150 метрах от КПВВ Майорское, неподалеку от обочины дороги обнаружила неразорвавшуюся 120-мм артиллерийскую мину. Для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и личного состава ГПСУ, обеспечивающий функционирование КПВВ глава ГПСУ по согласованию с командующим Объединенных сил пропуск через линию разграничения временно приостановил", - говорится в сообщении на странице Госпогранслужбы в соцсети Facebook.

Гражданские лица и персонал контрольных служб отведены в безопасное место. В настоящее время группа разминирования ГСЧС предпринимает меры по изъятию мины.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко на брифинге в воскресенье в Киеве подтвердил, что КПВВ "Майорское" в настоящее время закрыт.

Как сообщалось, в 06.45 утра в воскресенье в полицию поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Штаб операции Объединенных сил решил приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут". На время проверки сообщения гражданские лица и персонал контрольных служб были эвакуированы в безопасное место.

По состоянию на 09.35 территорию КПВВ, административные здания и прилегающую территорию обследовали, на тот момент каких-либо опасных предметов не выявили. После этого пропуск лиц и транспортных средств был полностью возобновлен.

Позже в ГСЧС инициировали вопрос повторного временного прекращения функционирования КПВВ "Майорское" в связи с обнаружением рядом взрывоопасного предмета.