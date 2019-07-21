Выборы2019

Выборы

13:54 21.07.2019

Трафик на админгранице с Крымом и линии разграничения не свидетельствует о попытках фальсификаций на выборах – МВД

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Трафик на админгранице с Крымом и линии разграничения не свидетельствует о попытках фальсификаций на выборах – МВД

В настоящее время нет информации об изменениях трафика в пунктах пропуска, которые бы свидетельствовали о возможном влиянии извне на избирательный процесс в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины, констатируют в МВД.

"Что касается влияния на данный момент через наши КПВВ с оккупированного Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей, то мы не наблюдаем существенного нарушения трафика в сравнении с предыдущими днями, который бы мог свидетельствовать о том, что происходит какой-то процесс, направленный на фальсификацию или искажение выборов", - сказал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко в воскресенье на брифинге в Киеве.

То есть, как пояснил он, "идет здоровый процесс пересечения линии разграничения и административной границы с Крымом в пределах того количества граждан, которые высказали желание голосовать на не оккупированной территории Украины".

По словам Варченко, МВД обращается к кандидатам в депутаты в восточных областях: "Если в ваших намерениях есть дестабилизация обстановке с привлечением тех или иных "спортсменов", то знайте, что ответственность будет необратимой".

Теги: #админграница #выборы
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