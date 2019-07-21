Вакарчук: Помните, что от вашего голоса зависит все

Смены президента недостаточно для изменений в стране - необходимо изменить состав Верховной Рады, убежден лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Нам нужны изменения. Но недостаточно сменить только президента, нам нужно изменить Раду, чтобы получить реальные изменения. Потому что Рада - место, где происходят наиболее значимые вещи", - сказал Вакарчук после голосования на одном из избирательных участков в Киеве в воскресенье.

Лидер "Голоса" призвал украинцев прийти на избирательные участки. "Если меня увидят люди ещё до конца выборов, хочу обратиться ко всем с просьбой проголосовать обязательно. Сейчас очень важно отдать голос. Помните, что от вашего голоса зависит все. Это вы определяете будущее. И это очень ответственно, несмотря на лето, отпуска, хорошую погоду. Нужно найти возможность проголосовать", - сказал Вакарчук.