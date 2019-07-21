Выборы2019

Выборы

13:49 21.07.2019

Голосование в Австралии на выборах в Раду завершено, проголосовали 4% зарегистрированных избирателей – посольство

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Голосование в Австралии на выборах в Раду завершено, проголосовали 4% зарегистрированных избирателей – посольство

В Австралии завершилось голосование на выборах в Верховную Раду Украины, сообщило посольство Украины в этой стране.

"В Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре. Участие в выборах в Верховную Раду Украины приняли 57 человек, это 4% всех зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке.

В Канберре сейчас уже больше 20:00.

Теги: #голосование #австралия
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