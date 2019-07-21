Работа КПВВ "Майорское" вновь приостановлена из-за найденного рядом снаряда - Госпогранслужба

Функционирование контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области вновь приостановлено в воскресенье в связи с обнаружением рядом с ним неразорвавшейся миры, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Около 12.10 группа разминирования ГСЧС в 150 метрах от КПВВ Майорское, неподалеку от обочины дороги обнаружила неразорвавшуюся 120-мм артиллерийскую мину. Для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и личного состава ГПСУ, обеспечивающий функционирование КПВВ глава ГПСУ по согласованию с командующим Объединенных сил пропуск через линию разграничения временно приостановил", - говорится в сообщении на странице Госпогранслужбы в соцсети Facebook.

последует