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13:27 21.07.2019

С начала перемирия обстрелы на Донбассе не зафиксированы – Минобороны

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Незаконные вооруженные формирования не осуществили ни одного обстрела украинских позиций с момента объявления перемирия в ночь на воскресенье, сообщает Министерство обороны Украины.

"С 00 часов 01 минут по киевскому времени сегодня, 21 июля 2019 года, вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях установлен "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Так, с начала этого периода, 21 июля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Защитники Украины неукоснительно соблюдают "режим тишины", - говорится в сводке Минобороны об обстановке в зоне проведения Операции Объединенных сил.

В то же время командование Объединенных сил подчеркивает, что подразделения Объединенных сил адекватно отвечать на вражеские обстрелы в случае нарушения боевиками режима прекращения огня. "Объединенные силы имеют право и обязаны обеспечить сохранение жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения, не допустить потери территории", - отмечают в Минобороны.

В ведомстве также подтвердили, что утром в воскресенье во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе г.Счастье Луганской области два военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

"В результате взрыва воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва. Также, в результате взрыва двое военнослужащих получили ранения. Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - рассказали в Минобороны.

Теги: #минобороны #обстрелы
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