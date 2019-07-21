Смешко видит Украину через 5 лет одной из сильнейших стран в Европе

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко надеется, что через 5 лет Украина будет одна из самых мощных стран в Европе.

"Прежде всего, это будет сильная экономика с сильной армией, которая больше никого не будет провоцировать своей слабостью для того, чтобы вести против нас наступательные боевые действия. Я очень надеюсь, что наша дипломатия сможет, наконец, заставить, согласно Будапештскому меморандуму, все ядерные страны уважать нашу территориальную целостность и неприкосновенность", - сказал журналистам после голосования на избирательном участке.

Смешко отметил большой вклад Украины в мировую культуру и подчеркнул, что наша страна "еще много чего сделает".