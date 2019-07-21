Выборы2019

Выборы

13:20 21.07.2019

Гройсман: от избирателя зависит успех государства

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Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман уверен, что от выбора избирателей зависит успех страны.

"Я сделал абсолютно надежный выбор - за будущее, за успех Украины, и могу сказать, что сегодня очень важно каждому человеку понимать, что от каждого из нас зависит, каким будет завтра", - сказал Гройсман журналистам после голосования на внеочередных выборах народных депутатов в воскресенье в Виннице.

По его словам, перед страной стоит много вызовов и задач.

"Надо быть способными эти задачи решать и приближать нас к общему успеху", - подытожил Гройсман.

Теги: #гройсман #голосование
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