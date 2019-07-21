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12:46 21.07.2019

Полиция открыла дело о выносе бюллетеня в Херсоне

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Полиция открыла уголовное производство в связи с попыткой выноса избирательного бюллетеня за пределы участка.

"С начала голосования составлено два административных протокола, в настоящее время открыто одно уголовное дело", - рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в воскресенье на брифинге в Киеве.

По его словам, производство внесено в ЕРДР по ч. 1 ст. 158 УК Украины - в связи с незаконным использованием избирательного бюллетеня.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области информирует, что в полицию обратился наблюдатель одной из участковых комиссий в Днепровском районе. "Заявитель сообщил, что был задержан мужчина, который пытался вынести избирательный бюллетень. В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа Днепровского отделения полиции", - говорится в сообщении полиции области.

Теги: #дело #херсон #бюллетень
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