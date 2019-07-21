Выборы в Харьковской области проходят без нарушений, явка приближается к 20% - Светличная

Голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду проходит в Харьковской области без системных нарушений, сообщила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

"Все участки открыты. Мы не видим системных нарушений, сегодня уже общались с правоохранителями. Пока оживляется явка, и мы видим, что она приближается близко к 20%", - сказала Светличная журналистам после голосования на избирательном участке в воскресенье.

Она выразила надежду, что граждане Украины ответственно отнесутся к своему выбору.

"Мы выбираем не просто депутатов в Верховную Раду Украины, мы определяем вектор развития государства на ближайшие годы. По сути, парламент избирает и определяет, каким правительство будет. Поэтому сегодня проголосовала за профессионализм, за энергию, и за изменения, которых ожидают люди... Я надеюсь, что украинцы сегодня с ответственностью отнесутся к своему выбору", - сказала Светличная.