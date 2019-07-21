В Киеве неизвестные звонят избирателям и призывают не голосовать за одного из кандидатов в депутаты, агитируя за другого – полиция

Полиция Киева открыла уголовное производство в связи со звонками избирателям и призывами не голосовать за одного из кандидатов в народные депутаты, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В Святошинское райуправление полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица звонят избирателям и предлагают не голосовать за одного из кандидатов, который якобы снял свою кандидатуру, вместо этого просят отдать свой голос за другого кандидата в народные депутаты", - говорится в сообщении.

Информация о событии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.