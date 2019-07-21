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11:45 21.07.2019

В начале недели по всей Украине ожидаются кратковременные дожди

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В начале недели по всей Украине ожидаются кратковременные дожди

Сухая и очень теплая воздушная масса сохранится в понедельник, 22 июля, в южных и восточных областях Украины, на остальную территорию начнет перемещаться более влажный и прохладный воздух с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем по всей Украине, кроме восточных и большинства южных областей, ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°; днем 24-29°, на юге страны 30-33°.

В Киеве ночью - без осадков, днем кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 июля за весь период метеорологических наблюдений самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 34,9 градусов тепла в 1936 году, а самая низкая - ночью на отметке 8,3 градуса выше ноля в 1909 году.

Во вторник, 23 июля, ночью на Левобережье и в южной части страны, днем по всей Украине, кроме большинства западных и северных областей, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днём 21-26°, на юго-востоке страны до 30°, в западных областях около 20°.

В Киеве 23 июля преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

21 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #прогноз
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