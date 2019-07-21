Украинцы голосуют в 72 странах мира: первые проголосовали в Камберре, в Варшаве перед участком образовалась очередь

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду на избирательном участке в столице Польши началось, перед зданием посольства, где расположен участок, образовалась небольшая очередь.

"Началось голосование на заграничном избирательном участке №900069 в Варшаве", - написал посол Украины в Польше Андрей Дещица в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

Свое сообщение посол проиллюстрировал фотоснимками открытия участка. На них видно, что перед участком утром в воскресенье образовалась очередь из нескольких десятков человек.

Как сообщило посольство Украины в Австралии на странице в Фейсбуке, избирательный участок в Канберре первым в мире начал работу. По состоянию на 16.00 (9.00 по Киеву) проголосовали 50 граждан Украины.

В заграничном избирательном округе всего сформировано 102 участковые избирательные комиссии в 72 странах мира. Больше всего участков - в Германии (пять), по четыре сформировано в США, Польше и Италии, по три - в Канаде, Испании и Турции. В России участки для голосования закрыты.