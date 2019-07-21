Выборы2019

Выборы

10:19 21.07.2019

Бойко надеется, что избранные в Раду политики будут воплощать в жизнь наказы людей

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Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на внеочередных парламентских выборах на избирательном участке в с.Иванковичи Васильковского района Киевской области в воскресенье утром.

"Я проголосовал за мир, проголосовал за человеческую жизнь за все то, что мне наказали сделать люди, когда я был в поездках два месяца по стране… и услышал от них, что они хотят, что они желают нашей стране. И я надеюсь, что наш выбор будет воплощением того, что они хотят видеть от политиков", - сказал Бойко журналистам после голосования на избирательном участке.

Теги: #опдж #выборы #парламент
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