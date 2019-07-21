В Киевской области правоохранители задержали двух поджигателей предвыборного агитационного баннера - полиция

Правоохранители задержали поджигателей предвыборного агитационного баннера в Киевской области, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Два дня назад, ночью, в пгт. Володарка неизвестные лица облили горючим веществом и подожгли агитационный плакат одного из кандидатов в народные депутаты. После чего скрылись в неизвестном направлении... Работники полиции установили и задержали двух человек, причастных к умышленному поджогу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар быстро ликвидировали, однако огонь полностью уничтожил агитационную продукцию и частично повредил обшивку магазина, где баннер был размещен.

В полиции отметили, что злоумышленниками оказались 34 та 26-летние жители Черкасской области. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время с ними проводятся неотложные следственные действия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет. Продолжается следствие.