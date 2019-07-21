КПВВ "Майорское" временно не работает, проверяют сообщение о минировании - Госпогранслужба

Утром в воскресенье в полицию поступило анонимное сообщение о минировании контрольно-пропускного пункта (КПВВ) "Майорское" (Донецкая область), приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В 06.45 в службу "102" полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Чтобы гарантировать надлежащую безопасность для мирного населения штаб операции Объединенных сил решил приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут", - говорится в сообщении в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что гражданские лица, которые пересекали линию разграничения в контрольном пункте, и личный состав, который осуществляет контрольно-проверочные мероприятия, эвакуированы в безопасное место.

В настоящее время территорию КПВВ обследуют пиротехники ГСЧС.

"Остальные контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме", - добавили в погранслужбе.

В свою очередь глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сказал на брифинге в Киеве в воскресенье: "Единственным нестандартным вопросом остается то, что временно прекращены пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в связи с получением информации о возможном минировании . После проведения проверки пропускные операции будут возобновлены".