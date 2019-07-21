Выборы2019

Выборы

09:56 21.07.2019

КПВВ "Майорское" временно не работает, проверяют сообщение о минировании - Госпогранслужба

1 мин читать

Утром в воскресенье в полицию поступило анонимное сообщение о минировании контрольно-пропускного пункта (КПВВ) "Майорское" (Донецкая область), приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В 06.45 в службу "102" полиции поступило анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". Чтобы гарантировать надлежащую безопасность для мирного населения штаб операции Объединенных сил решил приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут", - говорится в сообщении в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что гражданские лица, которые пересекали линию разграничения в контрольном пункте, и личный состав, который осуществляет контрольно-проверочные мероприятия, эвакуированы в безопасное место.

В настоящее время территорию КПВВ обследуют пиротехники ГСЧС.

"Остальные контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме", - добавили в погранслужбе.

В свою очередь глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сказал на брифинге в Киеве в воскресенье: "Единственным нестандартным вопросом остается то, что временно прекращены пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" в связи с получением информации о возможном минировании . После проведения проверки пропускные операции будут возобновлены".

Теги: #минирование #кпвв #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:24 21.07.2019
Пропуск на КПВВ "Майорское" возобновлен – МВД

Пропуск на КПВВ "Майорское" возобновлен – МВД

10:09 21.07.2019
КПВВ "Майорское" временно не работает, проверяют сообщение о минировании - Госпогранслужба

КПВВ "Майорское" временно не работает, проверяют сообщение о минировании - Госпогранслужба

00:07 21.07.2019
На Донбассе в полночь должно начаться перемирие

На Донбассе в полночь должно начаться перемирие

19:26 20.07.2019
На Донбассе с начала суток боевики девять раз нарушили "режим тишины"– ООС

На Донбассе с начала суток боевики девять раз нарушили "режим тишины"– ООС

22:58 19.07.2019
Боевики обстреляли Красногоровку на Донбассе, погиб мирный житель

Боевики обстреляли Красногоровку на Донбассе, погиб мирный житель

22:41 19.07.2019
Двое украинских военных погибли от пули вражеского снайпера на Донбассе

Двое украинских военных погибли от пули вражеского снайпера на Донбассе

17:42 19.07.2019
В КС поступило представление 53 нардепов с просьбой признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборационистов

В КС поступило представление 53 нардепов с просьбой признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборационистов

15:36 19.07.2019
В Харьковской области в случае "массовых минирований" в день выборов осмотр будут проводить полицейские райотделов

В Харьковской области в случае "массовых минирований" в день выборов осмотр будут проводить полицейские райотделов

15:23 19.07.2019
Инициатива РФ по упрошенному предоставлению российских паспортов украинцам на Донбассе - это сигнал к обсуждению федерализации Украины

Инициатива РФ по упрошенному предоставлению российских паспортов украинцам на Донбассе - это сигнал к обсуждению федерализации Украины

13:44 19.07.2019
Группа нардепов просит КС признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов

Группа нардепов просит КС признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК об отмене регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

В Украине пройдут внеочередные выборы в парламент

Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов в Раду – Аваков

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

ПРОПУСК НА КПВВ "МАЙОРСКОЕ" ВОЗОБНОВЛЕН – МВД

Бойко надеется, что избранные в Раду политики будут воплощать в жизнь наказы людей

В Киевской области правоохранители задержали двух поджигателей предвыборного агитационного баннера - полиция

В Украине не открылись 8 избирательных участков, оперативная обстановка спокойная – МВД

Разумков прогнозирует "глобальные" коалиционные переговоры после результатов выборов, допускает своё "спикерство" в новой Раде

Партия "Слуга народа" не договаривалась о поддержке на выборах ни с одной политсилой - Разумков

КПВВ "МАЙОРСКОЕ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ, ПРОВЕРЯЮТ СООБЩЕНИЕ О МИНИРОВАНИИ - ГОСПОГРАНСЛУЖБА

ЦИК обязала ОИК округа №94 рассмотреть вопрос внесения изменений в состав УИК

В Украине не открылись 8 избирательных участков, оперативная обстановка спокойная – МВД

На Прикарпатье в полицию поступило 12 сообщений о нарушениях в день тишины – полиция

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА