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09:35 21.07.2019

ЦИК обязала ОИК округа №94 рассмотреть вопрос внесения изменений в состав УИК

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Центральная избирательная комиссия по представлениям партии "Объединение "Самопомич" и фракции "Объединение "Самопомич" обязала окружную избирательную комиссию (ОИК) одномандатного избирательного округа №94 (Васильков, Обухов, Васильковский и Обуховский районы Киевской области) до 10:00 рассмотреть вопрос внесения изменений в состав участковых избирательных комиссий.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, в окружную избирательную комиссию округа №94 поступили представления от "Самопомочи" о замене членов участковых избирательных комиссий (УИК) этого округа. Данные представления должны были быть рассмотрены этой ОИК не позднее 24 часов 20 июля. Однако указанные представления окружной избирательной комиссией не рассмотрены.

На заседании в воскресенье ЦИК постановила созвать заседание ОИК округа №94 в помещении этой избирательной комиссии. Эта ОИК обязана не позднее 10:00 21 июля рассмотреть вопрос о внесении изменений в состав участковых избирательных комиссий на основании представлений "Самопомочи", а в случае принятия решения о внесении изменений в состав УИК безотлагательно проинформировать соответствующие комиссии о принятом решении и предпринять меры по обеспечению принятия присяги новыми членами УИК и их участия в работе соответствующих комиссий.

Не позднее 11:00 эта ОИК должна проинформировать ЦИК о выполнении постановления.

В округе №94 зарегистрированы 42 кандидата. В том числе народный депутат от БПП Игорь Кононенко, журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский. Есть еще три кандидата с фамилией Дубинский и три – с фамилией Кононенко.

Теги: #комиссия #самопомич #округ #цик #заседание
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