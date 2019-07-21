На Прикарпатье в полицию поступило 12 сообщений о нарушениях в день тишины – полиция

В Ивано-Франковской области по состоянию на утро воскресенья в полицию поступило 12 сообщений о нарушениях избирательного законодательства с момента наступления "дня тишины".

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области в соцсети Фейсбук, речь идет о фактах, связанных с незаконной агитацией на билбордах и незаконной агитацией гражданами, которые были обнаружены в Косовском, Рогатинском, Снятинском районах, городах Тлумач и Ивано-Франковск.

По одному из фактов полицейские составили на жителя Снятинщини административный протокол по ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КоАП.

Правоохранители продолжают службу в усиленном режиме.