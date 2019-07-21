Выборы2019

Выборы

08:58 21.07.2019

США ждут мирных, свободных и честных выборов в Раду

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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам сделать успешный выбор в день голосования и отметил, что США ожидают мирных и честных выборов в Верховную Раду.

"Украинцы отправляются на избирательные участки, чтобы выбрать своих представителей в ВР - желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов", - цитирует Тейлора посольство США в Украине в Твиттере.

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент.

Теги: #сша #рада #выборы
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