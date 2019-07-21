Выборы2019

Выборы

08:51 21.07.2019

Избирательные участки в Киеве работают в штатном режиме - КГГА

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В Киеве участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"По состоянию на 8:00 в Киеве заработали все избирательные участки. Сейчас голосование проходит в штатном режиме, граждане продолжают волеизъявление на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Также напомню, что 36 тыс. граждан сменили место голосования, обнаружив желание реализовать свое конституционное право на этих выборах именно в столице", - сказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Как отмечается, обеспечение общественного порядка и безопасности избирателей и членов избирательных комиссий осуществляют сотрудники Главного управления Национальной полиции в Киеве, сотрудники ГСЧС Украины.

Участки будут работать до 20:00, отметили в ведомстве.

Теги: #киев #работа #участки #выборы
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