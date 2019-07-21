В Харьковской области все участки открылись вовремя - полиция

В Харьковской области все избирательные участки начали свою работу, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Участки открылись вовремя и без нарушений", - говорится в сообщении.

Общественный порядок на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий обеспечивают 5500 правоохранителей (сотрудников полиции, ГСЧС, пограничной службы и курсантов Харьковского национального университета внутренних дел).

Также в день выборов, для осуществления совместного патрулирования на улицах и в других общественных местах дополнительно привлечены сотрудники управления патрульной полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Кроме обеспечения общественного порядка, на органы внутренних дел возлагается охрана избирательных бюллетеней и другой избирательной документации в помещениях избирательных комиссий и при их перевозке членами избирательных комиссий.