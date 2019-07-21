Выборы2019

Выборы

08:00 21.07.2019

В Украине началось голосование на внеочередных парламентских выборах

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В Украине 21 июля в 8:00 началось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Согласно действующей системе выборов, из 450 народных депутатов половину украинцы выбирают в многомандатном избирательном округе по спискам политических партий (пропорциональная часть), еще половину – по одномандатным избирательным округам (мажоритарная часть).

Выборы не состоятся в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Ввиду оккупации части территории Украины голосование пройдет в 199 мажоритарных округах вместо 225. Таким образом, в Верховную Раду будет избрано не более 424 народных депутатов из 450.

Избиратели, которые будут голосовать по месту своей регистрации, получат два бюллетеня и смогут проголосовать как за список партии, так и за кандидата по своему мажоритарному округу.

Те, кто сменил место для голосования либо голосует за границей, смогут выбрать только партию.

Проходной барьер в Верховную Раду для политических партий составляет 5%.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

Минимум четыре экзит-пола будут проведены в день выборов. Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова проведут "Национальный экзит-пол".

Кроме того, социологическое исследование проведут Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с Комитетом избирателей Украины (КИУ)

Австрийский "Институт социальных исследований SORA" совместно с украинским центром "Социальный мониторинг" проведут собственный экзит-пол по заказу канала "112 Украина".

Телевизионная служба новостей канала "1+1" анонсировала 6-часовой марафон, посвященный выборам, в ходе которого в 20.00 будут обнародованы результаты эксклюзивного экзит-пола (по заказу канала "1+1" компании Kantar TNS и Info Sapiens).

Результаты экзит-полов будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 20:00.

Теги: #выборы #парламент #начало
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