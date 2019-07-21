В Черновицкой области пограничники задержали мигрантов из Гамбии

В Черновицкой области пограничники совместно с представителями Национальной полиции задержали двух незаконных мигрантов из Гамбии, которые пытались перейти границу с Румынией на Буковине, сообщила пресс-служба Черновицкого пограничного отряда.

"Под вечер субботы, 20 июля, недалеко от населенного пункта Большое, Вижницкого района, правоохранители обнаружили двух иностранцев. Мужчины направлялись в сторону границы. Незаконные мигранты пытались добраться до соседней Румынии, в обход пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правонарушителей обнаружил наряд, который нес службу в контролируемом пограничном районе. По информации пресс-службы ведомства, у мужчин не было никаких документов, а с их слов стало известно, что они выходцы из Западной Африки.

В настоящее время 26 и 28-летние путешественники находятся в пункте временного содержания Черновицкого пограничного отряда до решения суда.