В Донецкой области правоохранители зафиксировали первую попытку фальсификации выборов

Правоохранители в ночь на воскресенье зафиксировали первую попытку фальсификации результатов внеочередных парламентских выборов на одном из участков избирательных комиссий Бахмута Донецкой области, сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"В школе г.Бахмут, где находится 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильное" название партии", - сообщил Тракало на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, как только на место прибыли правоохранители Бахмутского отделения полиции члены комиссии залили чернилами подписанные протоколы с целью скрыть следы преступления.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины – "...фальсификация избирательных документов.., итогов голосования". Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения.