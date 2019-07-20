Металлурги и горняки отмечают свой профессиональный праздник

День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, который отмечается в Украине в третье воскресенье июля, отмечают в городах, где располагаются предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины.

Генеральный директор Запорожского металлургического комбината "Запорожсталь", одного из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, Ростислав Шурма поздравил запорожцев с Днем металлурга.

"В канун дня металлургов наша легендарная центральная проходная стала немного более современной!", - написал Шурма на своей странице в Facebook, приложив фотографии с торжественного открытия обновленной проходной.

Генеральный директор Мариупольского меткомбината (ММК) им. Ильича (Донецкая обл.), входящего в группу "Метинвест", Тарас Шевченко в своем поздравлении отметил, что профессия металлурга всегда была и остается делом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей.

"В наше непростое времяь комбина имени Ильича динамично развивается, осваивает современные технологии и выходит на новые рынки быта, инвестирует в экологические проекты, реализует социальные программы для своих сотрудников, вносит значительный вклад в развитие инфраструктуры города. Сегодня комбинат имени Ильича – это не только производственные мощности, это еще и огромная база знаний и опыта наших сотрудников. Мы не только делаем ставку на обучение и развитие молодежи, мы ценим опыт и знания наших профессионалов", - констатировал топ-менеджер.

В свою очередь гендиректор другого Мариупольского меткомбината - "Азовсталь" (группа "Метинвест") - Энвер Цкитишвили добавил, что за последний год на предприятии вели активную работу в направлении капстроительства, расширяли сортамент азовстальской продукции и повышали ее качество.

Гендиректор ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Каменское Днепропетровской обл.), Александр Подкорытов в своем поздравлении подчеркнул, что металлургия - одна из ведущих отраслей современной индустрии, которая обеспечивает высокий технический уровень во всех сферах экономики.

"Без продукции металлургических предприятий невозможно представить жизнь современного человека. Судьба Каменского неразрывно связана с металлургией. Завод положило начало стремительному промышленному развитию нашего региона, и сегодня металлурги, ПАО "ДМК" вносят весомый взнос в социально-экономическое, культурное и спортивное развитие города и области", - отметил Подкорытов.

Основные мероприятия в рамках празднования Дня металлургов и горняков в Запорожье состоялись 19 июля, в частности, прошел большой концерт с участием групп Ottawan и Fly Project.

В Кривом Роге в микрорайоне Ингулец мероприятия прошли 20 июля, в концерте приняли участие Настя Каменских и группа BROOKLYN.

"ArcelorMittal Кривой Рог" заявил, что вместо концерта профинансирует социальные инициативы горожан на общую сумму 1 млн грн.

"Мы решили в этот день не устраивать очередных гуляний и концертов, не создавать лишней шумихи, площадок и возможностей для неофициального предвыборного пиара. Тем более, наша компания всегда старается дистанцироваться от политических событий и невольного участия в них. Мы решили, что лучше потратить деньги с пользой – отдать их людям на социально-экологические проекты в городе. Каждый из вас может выйти с инициативой, предложить полезную для города идею. На ее реализацию компания выделит от 50 до 100 тыс. грн. Общий бюджет программы социально-экологических проектов составит 1 млн грн. Предварительные заявки можно подавать сразу после выборов – с 22 июля", - говорится в сообщении меткомбината.

При этом отмечается, что без праздников город не останется: 4 августа предприятию исполнится 85 лет и "ArcelorMittal Кривой Рог" обязательно его отпразднует - переговоры об этом идут с горсоветом и мэрией.