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20:32 20.07.2019

Тело утопленника достали спасатели из Днепра на Гидропарке – ГСЧС

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В оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в г.Киеве в 18:54 субботы поступило сообщение о том, что на территории пляжа "Золотой" на острове Гидропарк в реке Днепр находится тело человека.

"Как оказалось, тело утопленника находилось в иле на расстоянии 15 м от берега. Спасатели с помощью надувной лодки получили утопленника и передали его правоохранительным органам. Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #гидропарк #утопленник
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