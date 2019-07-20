Выборы2019

Выборы

17:12 20.07.2019

В день тишины в полицию поступило почти 280 сообщений о нарушениях, открыто 9 дел

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В день тишины (по состоянию на 15.00) накануне выборов в Верховную Раду в полицию поступило 278 сообщений и заявлений о нарушениях, открыто девять уголовных производств.

"По состоянию на 15 часов в подразделения полиции поступило 278 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 226 фактов и подкупом избирателей - пять фактов", - сказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в субботу во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений, сообщил департамент коммуникации Нацполиции.

По его данным, следственные подразделения начали 9 уголовных производств.

Фацевич обратил внимание руководителей территориальных подразделений на необходимость соблюдения законности и правопорядка в день тишины. "Немедленно и оперативно реагировать на все нарушения избирательного законодательства", - добавил он.

Теги: #тишины #день #нарушения #выборы
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