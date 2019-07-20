В Николаеве ночью двое неизвестных напали на кандидата в нардепы, полиция открыла дело

Двое неизвестных напали в Николаеве на кандидата в народные депутаты, полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

Как сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, около 2:40 в ночь на субботу в полицию Ингульского района Николаева обратился кандидат в народные депутаты. По его словам, по дороге домой на него напали двое неизвестных – ударили по голове и убежали.

Потерпевший отметил, что угроз напавшие не высказывали, сразу после нападения исчезли в неизвестном направлении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления.