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16:49 20.07.2019

В Николаеве ночью двое неизвестных напали на кандидата в нардепы, полиция открыла дело

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Двое неизвестных напали в Николаеве на кандидата в народные депутаты, полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

Как сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, около 2:40 в ночь на субботу в полицию Ингульского района Николаева обратился кандидат в народные депутаты. По его словам, по дороге домой на него напали двое неизвестных – ударили по голове и убежали.

Потерпевший отметил, что угроз напавшие не высказывали, сразу после нападения исчезли в неизвестном направлении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления.

Теги: #кандидат #николаев #нападение
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