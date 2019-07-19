Порошенко: За время моего президентства никто из коллаборационистов или представителей "пятой колонны" не решался баллотироваться ни на каких выборах

Основной целью пророссийских партий, представители которых баллотируются в украинский парламент, является "продвижение интересов страны-агрессора внутри Украины", что было невозможным предыдущие пять лет, заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"После президентских выборов пророссийская "пятая колонна" активизировала усилия для реванша, разрушение фундамента украинской государственности, построенной за пять последних лет, и капитуляции Украины перед агрессором. Сейчас главная цель коллаборационистов - проползти в украинский парламент, чтобы оттуда воплощать приказы Кремля", – цитирует слова экс-президента пресс-служба партии в пятницу.

"Европейская Солидарность", по словам Порошенко, именно та команда, которая сможет противостоять реваншу "под куполом Верховной Рады".

"При президенте Порошенко была проведена президентская кампания, парламентская кампания и кампания в местные органы власти - очень влиятельных, в связи с процессом децентрализации. Никто из них не решался баллотироваться. Лишь по истечении полномочий Порошенко они подняли голову. Мы сегодня можем твердо подчеркнуть, что ни с Оппоплатформой, ни с Оппоблоком мы в одной коалиции не будем. А где мы будем - определит коалиционное соглашение и четкие взаимные обязательства", – заявил лидер партии во время телемарафона "Украина: русский реванш или европейское будущее".

Порошенко подчеркнул, что главная цель сторонников Кремля - продвигать интересы страны-агрессора внутри Украины. "Однако предыдущий опыт доказывает - любое сотрудничество с Россией используется Кремлем как инструмент давления и шантажа", – добавил он.

"Изменения, которые сегодня пытается продавить Оппозиционная платформа или Оппозиционный блок - это не украинские интересы, это интерес России. О чем они ездят договариваться в Москву? Они ездят договариваться о газе - самый коррумпированный товар. Я горжусь тем, что по моей директиве была прекращена покупка газа в 2015 году и Украина перешла на европейский рынок газа. Ежегодно в октябре-ноябре Россия говорила об Украине, якобы Украина ворует газ. Ежегодно в декабре Россия угрожала перекрыть газ. Россия до 2014 года перекрывала поставки, начиная от украинских труб - заканчивая украинским металлом, начиная от украинского сахара - заканчивая украинским спиртом, молочными продуктами, сыром и другими продуктами. Что это было? Это было эмбарго. Это были инструменты экономического давления на суверенное независимое государство. Как сейчас происходит с рынком Европейского Союза? Двери открыты. С 25% мы достигли сегодня 43% и точно будет 50%, и никто Украины там трогать не будет! Это - наш национальный интерес", - отметил пятый президент Украины.