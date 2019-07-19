Выборы2019

Выборы

18:29 19.07.2019

Аваков призвал избирателей соблюдать закон о выборах и реагировать на возможные нарушения

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Аваков призвал избирателей соблюдать закон о выборах и реагировать на возможные нарушения

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в преддверии внеочередных выборов в Верховную Раду напомнил избирателям о том, что запрещено на избирательном участке.

"…на избирательном участке нельзя: приносить … символику партии или кандидата – в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой; голосовать за другого человека; выносить бюллетень (неважно – заполненный или нет) за пределы участка; показывать кому-либо заполненный бюллетень; фотографировать свой или чужой бюллетень; опускать в урну больше одного (своего!) бюллетеня; умышленно портить бюллетень; агитировать за партию или кандидата", - написал он на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Глава МВД призвал избирателей соблюдать закон о выборах. "Не участвуйте во лжи, не поддерживайте ложных действий вокруг выборных процедур!" – написал он, указав на важность проведения честных выборов.

Аваков также подчеркнул, что в случае фиксации нарушений на избирательном участке следует немедленно сообщить об этом членам избирательной комиссии. "Если же вы заметите любое нарушение общественного порядка – обратитесь к полицейскому, несущему дежурство возле УИК", - добавил он.

Кроме того, можно позвонить на горячую линию ситуационного штаба МВД: (044) 254-97-56 или отправить сообщение по электронной почте: vybory@mvs.gov.ua

Теги: #парламентские_выборы #аваков #внеочередные_выборы
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