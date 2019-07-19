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17:21 19.07.2019

Глава ЦИК сетует на отсутствие правовой оценки вопроса регистрации кандидата Куницкого с двойным гражданством

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Глава ЦИК сетует на отсутствие правовой оценки вопроса регистрации кандидата Куницкого с двойным гражданством

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук обращает внимание на отсутствие правовой оценки вопроса регистрации кандидата в народные депутаты, имеющего двойное гражданство.

"Сегодня у нас есть кандидат, который зарегистрирован и который имеет как украинское, так и иностранное гражданство", - сказала Слипачук на брифинге в пятницу в Киеве.

Она уточнила, что речь идёт о кандидате в народные депутаты Александре Куницком (баллотируется от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №169 в Харькове - ИФ).

"И в Верховном суде, и в Шестом апелляционном Куницкий подтвердил своё иностранное гражданство", - подчеркнула глава ЦИК, добавив, что данный факт был доказан в суде, однако это "осталось без правовой оценки".

Как сообщалось, 14 июля Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил постановление ЦИК от 11 июля, которым была отменена регистрация Куницкого кандидатом в депутаты.

Решение ЦИК базировалось на информации от Государственной пограничной службы Украины, в течение последних пяти перед днем внеочередных выборов 21 июля Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года).

При этом комиссия не приняла во внимание доводы Куницкого, что он отсутствовал в Украине в связи с пребыванием в служебных командировках, касающихся выполнения редакционных заданий "1+1 Продакшн", и его общественной деятельностью как члена организации "Всеукраинское студенческое братство "Элита нации". В ЦИК указали, что Куницкий не предоставил доказательств в подтверждение своих трудовых отношений.

18 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда, который отменил постановление ЦИК о снятии с выборов кандидата Куницкого.

Теги: #куницкий #слуга_народа #цик
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