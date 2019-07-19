Рабинович: Страна поделена на тех, кто "за життя" и против. Найди в бюллетене жизнь и проголосуй

«Страна поделилась на тех, кто «за життя» и тех, кто против. Сегодня идет битва за правду, за мир и за Украину. Я хочу поблагодарить всех, кто в непростых условиях, под давлением радикалов помогал и помогает нам – политической партии «Оппозиционная платформа – За життя». Спасибо от чистого сердца! Я знаю, что вам было непросто, и только объединив все наши силы, мы победим!»

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» в пятницу, 19 июля.

«Пять лет наша страна находится в тупике, в крови и войне, экономической разрухе. Мы – великая страна, которая должна быть локомотивом Европы, сегодня прозябает на последних местах во всех мировых рейтингах. Как мы к этому пришли и почему так вышло? На эти вопросы мы должны ответить себе на этих выборах. Мы должны понять, что в воскресенье мы выбираем либо мир, либо войну – ни меня, ни Бойко, ни кого-либо еще, а мир или войну в своем доме, несчастье или достойную жизнь», – заявил политик.

Вадим Рабинович уверен, что политсила не зря получила шестой номер в избирательном бюллетене.

«В Библии написано: «Шесть дней творил Бог небо и Землю, а отдыхал только в седьмой». Поэтому партия созидания – «Оппозиционная платформа – За життя» – получила шестой номер. Запомните, потому что есть силы, которые рассчитывают только на то, что вы с кем-то нас перепутаете. Вы – умные люди, и не перепутаете нас ни с кем!» – призвал народный депутат.

«Дорогие друзья, это эпохальное воскресенье – день, в который вы определяете судьбу своей страны, семьи, детей на многие годы. Не стойте в стороне, не рассчитывайте на то, что кто-то из «партии войны» принесет вам мир. Если вы не выберете «партию мира», война придет в ваш дом! Я верю в нас, в Украину и нашу победу! Спасибо вам!» – резюмировал Вадим Рабинович.