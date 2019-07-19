Выборы2019

Выборы

16:55 19.07.2019

Рабинович: Страна поделена на тех, кто "за життя" и против. Найди в бюллетене жизнь и проголосуй

2 мин читать
Рабинович: Страна поделена на тех, кто "за життя" и против. Найди в бюллетене жизнь и проголосуй

«Страна поделилась на тех, кто «за життя» и тех, кто против. Сегодня идет битва за правду, за мир и за Украину. Я хочу поблагодарить всех, кто в непростых условиях, под давлением радикалов помогал и помогает нам – политической партии «Оппозиционная платформа – За життя». Спасибо от чистого сердца! Я знаю, что вам было непросто, и только объединив все наши силы, мы победим!»

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» в пятницу, 19 июля.

«Пять лет наша страна находится в тупике, в крови и войне, экономической разрухе. Мы – великая страна, которая должна быть локомотивом Европы, сегодня прозябает на последних местах во всех мировых рейтингах. Как мы к этому пришли и почему так вышло? На эти вопросы мы должны ответить себе на этих выборах. Мы должны понять, что в воскресенье мы выбираем либо мир, либо войну – ни меня, ни Бойко, ни кого-либо еще, а мир или войну в своем доме, несчастье или достойную жизнь», – заявил политик.

Вадим Рабинович уверен, что политсила не зря получила шестой номер в избирательном бюллетене.

«В Библии написано: «Шесть дней творил Бог небо и Землю, а отдыхал только в седьмой». Поэтому партия созидания – «Оппозиционная платформа – За життя» – получила шестой номер. Запомните, потому что есть силы, которые рассчитывают только на то, что вы с кем-то нас перепутаете. Вы – умные люди, и не перепутаете нас ни с кем!» – призвал народный депутат.

«Дорогие друзья, это эпохальное воскресенье – день, в который вы определяете судьбу своей страны, семьи, детей на многие годы. Не стойте в стороне, не рассчитывайте на то, что кто-то из «партии войны» принесет вам мир. Если вы не выберете «партию мира», война придет в ваш дом! Я верю в нас, в Украину и нашу победу! Спасибо вам!» – резюмировал Вадим Рабинович.

Теги: #оппозиционная_платформа #внеочередные_выборы #рабинович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:54 19.07.2019
Казахстан направляет наблюдателей на выборы в украинский парламент

Казахстан направляет наблюдателей на выборы в украинский парламент

14:21 19.07.2019
Путин поблагодарил Медведчука за гуманитарную деятельность

Путин поблагодарил Медведчука за гуманитарную деятельность

13:33 19.07.2019
"Батькивщина" презентовала 8 первых законопроектов для принятия новым составом парламента

"Батькивщина" презентовала 8 первых законопроектов для принятия новым составом парламента

13:25 19.07.2019
При создании "Слугой народа" однопартийного большинства в Раде для нормальной работы ветвей власти потребуются опыт и умения профессиональных политиков – эксперты

При создании "Слугой народа" однопартийного большинства в Раде для нормальной работы ветвей власти потребуются опыт и умения профессиональных политиков – эксперты

10:41 19.07.2019
Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

17:24 18.07.2019
Более 131 тыс. правоохранителей будут задействованы в обеспечении порядка на выборах в Раду – советник главы МВД

Более 131 тыс. правоохранителей будут задействованы в обеспечении порядка на выборах в Раду – советник главы МВД

17:24 18.07.2019
Во время проведения выборов в Раду в СБУ будут работать оперативные штабы во всех областях Украины

Во время проведения выборов в Раду в СБУ будут работать оперативные штабы во всех областях Украины

15:47 18.07.2019
За время предвыборной кампании полиция уже открыла 273 дела по нарушениям - Шкиряк

За время предвыборной кампании полиция уже открыла 273 дела по нарушениям - Шкиряк

15:43 18.07.2019
У МВД есть информация о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 округах в ходе выборов - Шкиряк

У МВД есть информация о возможном осложнении ситуации на приблизительно 85 округах в ходе выборов - Шкиряк

15:22 18.07.2019
Центр "Социс" и Комитет избирателей Украины в день выборов в Раду проведут экзит-пол

Центр "Социс" и Комитет избирателей Украины в день выборов в Раду проведут экзит-пол

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопрос с Онищенко окончательно не решен – глава ЦИК

Бюллетени для выборов в Раду будут доставлены на избирательные участки до конца дня – Слипачук

"Голос" лидирует по расходам на политрекламу в Фейсбуке – "ОПОРА"

"Украинская стратегия" не использовала "грязные технологии" против конкурентов в избирательной кампании - Гройсман

Андрей Садовой: Во власти нужно служить, хочешь денег - иди в бизнес, хочешь славу - иди во власть

"Самопомич" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса

"ОПОРА" в ходе нынешней избирательной кампании в Раду зафиксировала почти 2 тыс. нарушений

В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

Садовой - Мураеву: "Вы с Медведчуком соревнуетесь, кто ниже поклонится Путину"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА