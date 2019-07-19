Выборы2019

Выборы

14:16 19.07.2019

Андрей Садовой: Во власти нужно служить, хочешь денег - иди в бизнес, хочешь славу - иди во власть

1 мин читать
Андрей Садовой: Во власти нужно служить, хочешь денег - иди в бизнес, хочешь славу - иди во власть

Подается на языке оригинала

Мер Львова та лідер "Самопомочі" в ефірі "Право на владу" підкреслив, що до влади постійно приходили люди, які обіцяли золоті гори, але реально просто грабували і дурили народ.

"Я страшенно переживаю, коли бачу, що до влади йдуть бізнесмени. Тому що бізнесмен завжди має мету – отримати прибуток. А у владі треба служити. Хочеш гроші – йди у бізнес, хочеш славу – йди у владу. Тому, сьогодні люди не розуміють, що чекає наступний парламент. От ми говоримо, що потрібен мир, треба припинити війну, треба перемогти, – для цього усього потрібні гроші,– сказав Садовий.

Теги: #видео2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:42 03.07.2019
Вокалистка группы КАZKA обратилась к Зеленскому из-за кандидата в Харькове

Вокалистка группы КАZKA обратилась к Зеленскому из-за кандидата в Харькове

10:19 16.04.2019
Порошенко: Президент не расследует дела, но делает максимум для защиты прав и конституционных свобод граждан

Порошенко: Президент не расследует дела, но делает максимум для защиты прав и конституционных свобод граждан

15:18 12.04.2019
Порошенко пришел на эфир "Право на владу" и вызвал Зеленского в студию

Порошенко пришел на эфир "Право на владу" и вызвал Зеленского в студию

12:04 09.04.2019
Схватил за горло и порвал рубашку: нардеп от БПП Барна подрался с представителем команды Зеленского

Схватил за горло и порвал рубашку: нардеп от БПП Барна подрался с представителем команды Зеленского

09:10 22.03.2019
Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины

Турчинов рассказал, кого поддерживает на выборах президента Украины

11:53 20.03.2019
Порошенко: Сегодня в Украине такая армия, которая способна защитить наше государство

Порошенко: Сегодня в Украине такая армия, которая способна защитить наше государство

10:49 18.03.2019
Порошенко: Сразу после выборов сделаем все, чтобы вернуть Крым

Порошенко: Сразу после выборов сделаем все, чтобы вернуть Крым

18:33 07.03.2019
Мураев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов и поддержке Вилкула

Мураев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов и поддержке Вилкула

09:39 05.03.2019
Порошенко: Пока армия защищает страну, мой долг защитить ВСУ от коррупционеров

Порошенко: Пока армия защищает страну, мой долг защитить ВСУ от коррупционеров

15:48 27.02.2019
Выступление Тимошенко на Национальном медицинском форуме "Качественная и доступная медицина"

Выступление Тимошенко на Национальном медицинском форуме "Качественная и доступная медицина"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Казахстан направляет наблюдателей на выборы в украинский парламент

"Голос" лидирует по расходам на политрекламу в Фейсбуке – "ОПОРА"

Путин поблагодарил Медведчука за гуманитарную деятельность

"Украинская стратегия" не использовала "грязные технологии" против конкурентов в избирательной кампании - Гройсман

"Самопомич" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса

"Батькивщина" презентовала 8 первых законопроектов для принятия новым составом парламента

При создании "Слугой народа" однопартийного большинства в Раде для нормальной работы ветвей власти потребуются опыт и умения профессиональных политиков – эксперты

"ОПОРА" в ходе нынешней избирательной кампании в Раду зафиксировала почти 2 тыс. нарушений

В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА