Андрей Садовой: Во власти нужно служить, хочешь денег - иди в бизнес, хочешь славу - иди во власть

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Мер Львова та лідер "Самопомочі" в ефірі "Право на владу" підкреслив, що до влади постійно приходили люди, які обіцяли золоті гори, але реально просто грабували і дурили народ.

"Я страшенно переживаю, коли бачу, що до влади йдуть бізнесмени. Тому що бізнесмен завжди має мету – отримати прибуток. А у владі треба служити. Хочеш гроші – йди у бізнес, хочеш славу – йди у владу. Тому, сьогодні люди не розуміють, що чекає наступний парламент. От ми говоримо, що потрібен мир, треба припинити війну, треба перемогти, – для цього усього потрібні гроші,– сказав Садовий.