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13:44 19.07.2019

"Самопомич" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса

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"Самопомич" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса

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Фракція «Самопоміч» зібрала 53 із 45 потрібних підписи народних депутатів і подала сьогодні подання до Конституційного Суду щодо визнання неконституційними законів про особливий статус Донбасу та про амністію колаборантів і найманців. 
Нагадаємо, ці закони парламент ще попереднього - VII скликання - прийняв у вересні 2014 року за пропозицією Президента Порошенка. «Це було зроблено на виконання угоди з дияволом – Мінських угод. І з порушенням закону – за зачиненими дверима і з виключеним табло в залі парламенту», - нагадує віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд. 
Відповідно до цих законів, окупованій частині Донбасу надається широка автономія з правом на власні суди, збройні формування та міжнародну політику, а бойовикам надається амністія. Щороку дію закону про особливий статус відтерміновували, але закон до сьогодні чинний. 
«Ми розуміємо, що наступний парламент може бути неспроможний простояти особливому статусу так, як протистояла «Самопоміч» його закріпленню в Конституції. Тому ми звертаємось до Конституційного Суду, щоб ці закони визнати неконституційними і скасувати їх», - наголошує Сироїд.  
Як ідеться в поданні, ці закони сукупно порушують 26 статей Конституції України. Найбільшу загрозу вони несуть принципам незалежності, суверенітету, унітарності, а також праву на місцеве самоврядування.  
Нагадаємо, на переконання лідера «Самопомочі» Андрія Садового автономія для Донбасу на російських умовах, закладений в Мніських угодах - це капітуляція, яка не принесе миру Україні.
Додамо - Конституційний Суд продовжить розглядати конституційне подання навіть після завершення повновження цього парламенту. Обрання нової Верховної Ради не є перепоною для прийняття рішення Конституційним Судом. 

Теги: #садовой #ксу #самопомич
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