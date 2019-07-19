Выборы2019

Выборы

12:31 19.07.2019

"ОПОРА" в ходе нынешней избирательной кампании в Раду зафиксировала почти 2 тыс. нарушений

2 мин читать
"ОПОРА" в ходе нынешней избирательной кампании в Раду зафиксировала почти 2 тыс. нарушений

Гражданская сеть "ОПОРА" в ходе избирательной кампании на внеочередных парламентских выборах зафиксировала почти 2 тыс. нарушений, полиция открыла более 270 уголовных производств, заявляет глава правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская.

"Наши наблюдатели выявили 1945 нарушений, которые касались нарушений правил ведения избирательной кампании, агитации, незаконных вмешательств в избирательный процесс, препятствия наблюдателям и журналистам", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По её словам, из 1945 нарушений 202 инцидента касаются непрямого подкупа избирателей, 93 – нарушения и злоупотребления со стороны членов избирательных комиссий, 44 – злоупотребления административным ресурсом, 17 – вмешательства в избирательный процесс и 7 – нарушения прав журналистов и наблюдателей.

"В целом "ОПОРА" отправила 882 обращения в Национальную полицию Украины... и по официальным данным полиции, по состоянию на вчерашний день 273 уголовных производства было открыто за период избирательной кампании, 111 из них касаются нарушений ст.160 Уголовного кодекса, а именно непрямой подкуп и препятствие избирательному праву путем обмана – регистрация двойников, публикация или печать агитационных материалов с использованием слоганов, логотипов, цветов, шрифтов известных политических партий с целью обмана избирателей", - рассказала Айвазовская.

Она отметила, что 93 субъекта избирательного процесса вводили в заблуждение избирателей. По её словам, зафиксированы факты, когда неправительственные организации, общества с ограниченной ответственностью, частные предприятия использовали названия политических партий.

Айвазовская рассказала о 24 случаях идентичности фамилий и частично отчеств субъектов избирательного процесса.

"По этим фактам, насколько нам известно, 97 человек были допрошены Нацполицией, и есть пять вручённых подозрений в контексте уголовных правонарушений", - подытожила Айвазовская.

Теги: #айвазовская #опора
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 19.07.2019
"ОПОРА" в ходе нынешней избирательной кампании в Раду зафиксировала почти 2 тыс. нарушений

"ОПОРА" в ходе нынешней избирательной кампании в Раду зафиксировала почти 2 тыс. нарушений

11:43 19.07.2019
В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

11:43 19.07.2019
В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

11:41 17.07.2019
"ОПОРА" будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах в Раду только по пропорциональной части – Айвазовская

"ОПОРА" будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах в Раду только по пропорциональной части – Айвазовская

11:29 17.07.2019
Предправления "ОПОРЫ" Айвазовская: Подсчет голосов по мажоритарным округам будет непростым и длительным, надеемся обеспечить законность приема протоколов

Предправления "ОПОРЫ" Айвазовская: Подсчет голосов по мажоритарным округам будет непростым и длительным, надеемся обеспечить законность приема протоколов

11:23 17.07.2019
"ОПОРА" будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах в Раду только по пропорциональной части – Айвазовская

"ОПОРА" будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах в Раду только по пропорциональной части – Айвазовская

10:24 17.07.2019
Наиболее проблемными могут стать мажоритарные округи в Донецкой, Закарпатской и Днепропетровской областях, ожидают в "ОПОРЕ"

Наиболее проблемными могут стать мажоритарные округи в Донецкой, Закарпатской и Днепропетровской областях, ожидают в "ОПОРЕ"

10:22 17.07.2019
Наиболее проблемными могут стать мажоритарные округи в Донецкой, Закарпатской и Днепропетровской областях, ожидают в "ОПОРЕ"

Наиболее проблемными могут стать мажоритарные округи в Донецкой, Закарпатской и Днепропетровской областях, ожидают в "ОПОРЕ"

14:01 12.07.2019
"Опора" прогнозирует максимальную явку избирателей на выборах в Раду - на уровне 50%

"Опора" прогнозирует максимальную явку избирателей на выборах в Раду - на уровне 50%

12:49 21.06.2019
Решение КС частично поможет восстановить доверие к выборам, но может вызвать виток политических противостояний

Решение КС частично поможет восстановить доверие к выборам, но может вызвать виток политических противостояний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

"Самопомич" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса

"Батькивщина" презентовала 8 первых законопроектов для принятия новым составом парламента

При создании "Слугой народа" однопартийного большинства в Раде для нормальной работы ветвей власти потребуются опыт и умения профессиональных политиков – эксперты

В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

Садовой - Мураеву: "Вы с Медведчуком соревнуетесь, кто ниже поклонится Путину"

В избирательные фонды партий поступило 622 млн грн, почти всё – со счетов самих политсил – промежуточный анализ "Честно"

"Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит "горячую линию" в день выборов в Раду

В избирательные фонды партий поступило 622 млн грн

Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

Петр Порошенко: Россия не сможет игнорировать решение резолюции Европарламента, которая требует освободить украинских моряков

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА