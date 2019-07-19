В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

В Гражданской сети "ОПОРА" прогнозируют трудности при подсчете голосов на выборах в Верховную Раду в 51 обдномандатном избирательном округе.

""ОПОРА" отмечает, что по нашим оценкам 51 из 199 одномандатных мажоритарных округов, являются проблемными с точки зрения, в том числе, прогноза спокойствия и соответствия закону процедуры подсчета голосов с целью установления результатов", - заявила глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По её словам, такой прогноз базируется на наличии нарушений в ходе избирательной кампании, недобросовестной агитации, чёрного пиара, использования незаконных средств противодействия другим субъектам избирательного процесса и "небольшой разрыв между кандидатами".

Она также отметила, что субъекты избирательного процесса иногда злоупотребляют данными социологических служб, используя их для обмана избирателей.