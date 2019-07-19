Садовой - Мураеву: "Вы с Медведчуком соревнуетесь, кто ниже поклонится Путину"

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Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий дорікнув лідеру "Опозиційного блоку" Євгену Мураєву за те, що останній постійно наголошує на кардинальній відмінності ідей його партії від "Опозиційної платформи – За життя".

"Ви з Медведчуком і Бойком змагаєтесь, хто нижче поклонить Путіну і поцілує його. Отака між вами різниця!", – наголосив Садовий в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Нагадаємо, Андрій Садовий не виключає, що російська агентура буде у наступному парламенті і буде дестабілізувати ситуацію. Тому окрім нових облич, у парламенті мають бути люди, які мають досвід опору і боротьби. За словами Садового, такою політичною силою є "Самопоміч".