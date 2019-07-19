Садовой - Мураеву: "Вы с Медведчуком соревнуетесь, кто ниже поклонится Путину"
Подается на языке оригинала
Лідер "Самопомочі" Андрій Садовий дорікнув лідеру "Опозиційного блоку" Євгену Мураєву за те, що останній постійно наголошує на кардинальній відмінності ідей його партії від "Опозиційної платформи – За життя".
"Ви з Медведчуком і Бойком змагаєтесь, хто нижче поклонить Путіну і поцілує його. Отака між вами різниця!", – наголосив Садовий в ефірі ток-шоу "Право на владу".
Нагадаємо, Андрій Садовий не виключає, що російська агентура буде у наступному парламенті і буде дестабілізувати ситуацію. Тому окрім нових облич, у парламенті мають бути люди, які мають досвід опору і боротьби. За словами Садового, такою політичною силою є "Самопоміч".