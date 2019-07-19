Выборы2019

Выборы

11:25 19.07.2019

"Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит "горячую линию" в день выборов в Раду

1 мин читать
"Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит "горячую линию" в день выборов в Раду

Представители партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду проведут параллельный подсчет голосов, также в день голосования в штабе партии будет работать "горячая линия".

Как сообщает в пятницу пресс-служба партии, на выборах от "Слуги народа" и кандидатов, выдвинутых ею, на избирательных участках будут работать более 50 тыс. членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей.

По словам главы избирательного штаба партии Александра Корниенко, их задача – в день выборов защитить каждый голос, отданный "Слуге народа" и ее кандидатам.

"Социологические исследования показывают, что нашу партию поддерживает каждый второй избиратель. Такой результат не устраивает старых политиков, и они будут делать все возможное, чтобы украсть наши голоса. Призываем всех прийти на свой участок и проголосовать. А наша команда членов УИК и наблюдателей гарантирует, что каждый голос будет защищен", - заявил Корниенко.

Также он сообщил, что в день выборов в штабе будет работать "горячая линия", с помощью которой граждане смогут информировать о нарушениях на избирательных участках и в округах.

"Призываем украинцев быть бдительными и активными в день голосования. Если видите нарушение – информируйте о них немедленно", - подчеркнул Корниенко.

Телефон "горячей линии": 0 800 21 07 93 (обращения принимаются в воскресенье, 21 июля, с 8:00 до 20:00). Также о нарушении можно сообщить через Тelegram-бот

Теги: #подсчеты #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:31 19.07.2019
В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

12:31 19.07.2019
В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

11:25 19.07.2019
"Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит "горячую линию" в день выборов в Раду

"Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит "горячую линию" в день выборов в Раду

00:31 19.07.2019
Верховный суд оставил в силе решение об участии в выборах кандидата от "Слуги народа" Куницкого по округу, где баллотируется Грановский

Верховный суд оставил в силе решение об участии в выборах кандидата от "Слуги народа" Куницкого по округу, где баллотируется Грановский

13:15 18.07.2019
"Слуга народа" заявляет о грязных технологиях и фактах физической агрессии против ее кандидатов на округах

"Слуга народа" заявляет о грязных технологиях и фактах физической агрессии против ее кандидатов на округах

21:28 17.07.2019
Кандидат в нардепы по 194 округу Кухарчук отвергает обвинения "Слуги народа", требует от политсилы опровергнуть "фейк"

Кандидат в нардепы по 194 округу Кухарчук отвергает обвинения "Слуги народа", требует от политсилы опровергнуть "фейк"

16:45 17.07.2019
Популярность "Слуги народа" связана с активностью ее команды в соцсети Instagram - эксперт

Популярность "Слуги народа" связана с активностью ее команды в соцсети Instagram - эксперт

15:27 17.07.2019
Возбуждено дело по факту распространения антирекламы на кандидата от партии "Слуга народа" в Киевской области

Возбуждено дело по факту распространения антирекламы на кандидата от партии "Слуга народа" в Киевской области

16:57 16.07.2019
Вилкул не исключает участие "Оппоблока" в коалиции со "Слугой народа"

Вилкул не исключает участие "Оппоблока" в коалиции со "Слугой народа"

16:47 16.07.2019
Вилкул не исключает участие "Оппоблока" в коалиции со "Слугой народа"

Вилкул не исключает участие "Оппоблока" в коалиции со "Слугой народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

"ОПОРА" в ходе нынешней избирательной кампании в Раду зафиксировала почти 2 тыс. нарушений

В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

Садовой - Мураеву: "Вы с Медведчуком соревнуетесь, кто ниже поклонится Путину"

В избирательные фонды партий поступило 622 млн грн, почти всё – со счетов самих политсил – промежуточный анализ "Честно"

В избирательные фонды партий поступило 622 млн грн

Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

Петр Порошенко: Россия не сможет игнорировать решение резолюции Европарламента, которая требует освободить украинских моряков

Юлия Тимошенко: Чиновники, которые незаконно поднимали цены на газ, должны отвечать по уголовному кодексу

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА