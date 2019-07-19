Выборы2019

Выборы

10:59 19.07.2019

В избирательные фонды партий поступило 622 млн грн

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В избирательные фонды партий поступило 622 млн грн

На счета избирательных фондов партий, принимающих участие во внеочередных парламентских выборах, по состоянию на 10 июля поступило 622,2 млн грн, свидетельствует анализ поступивших в ЦИК промежуточных финансовых отчетов политсил, проведенный движением "Честно".

В ходе презентации результатов анализа на пресс-конференции в пятницу в Киеве представители "Честно" отметили, что из названной суммы 95,5% средств поступило в избирательные фонды со счетов самих партий, 2,7% составили взносы физлиц и 1,8% - взносы юрлиц.

Больше всего средств поступило в избирательный фонд Радикальной партии Олега Ляшко - 98,2 млн грн. Далее идут "Слуга народа" - 97,5 млн грн, "Голос" - 78,1 млн грн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 72.2 млн грн, "Оппозиционный блок" - 69 млн грн, "Европейская солидарность" - 47,3 млн грн, "Оппозиционная платформа - За жизнь"- 39 млн грн, «Батькивщина» - 35 млн грн, "Гражданская позиция" - 21 мон грн, "Сила и честь" - 19,1 млн грн, "Самопомич" - 15,5 млн грн, "Свобода" - 10,9 млн грн, "Аграрная партия" - 6,7 млн грн. Остальные участвующих в выборах партии аккумулировали в фондах менее 5 млн грн.

Согласно партийным финотчетам, из данных средств политсилы израсходовали по состоянию на 10 июля 559,6 млн грн, из которых 76,4% пошли на телевизионную рекламу, 13,8% - на внешнею рекламу, 3,3% - печатную продукцию, 2,7% - рекламу на радио, 1% - рекламу в печатных СМИ, 2,8% - иные нужды.

Лидером по расходам стала партия "Слуга народа" - 96,9 млн грн. Далее идут Радикальная партия - 73 млн грн, "Голос" - 71,6 млн грн и "Украинская стратегия" - 61,2 млн грн.

В "Честно" отметили, что промежуточный отчет показывает финансовую деятельность политсил с начала избирательной кампании и до 10 июля включительно.

Теги: #избирательные_фонды #цик
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