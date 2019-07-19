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10:30 19.07.2019

Петр Порошенко: Россия не сможет игнорировать решение резолюции Европарламента, которая требует освободить украинских моряков

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Петр Порошенко: Россия не сможет игнорировать решение резолюции Европарламента, которая требует освободить украинских моряков

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Ухвалена Європейським парламентом резолюція на підтримку України – це чіткий сигнал всьому світові, і зокрема Росії про те, що Україна залишається в порядку денному ЄС. Наші союзники готові продовжувати тиск на Москву для припинення агресії та виконання Мінських угод. Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив зі Страсбургу у прямому ефірі телеканалу Україна.

«Сьогодні було створене потужне проукраїнське лобі. Європейський парламент говорить зрозумілою для світу і, я сподіваюсь, зрозумілою для росіян мовою. Мова йшла не просто про політв’язнів – в резолюції країна-агресора названа країною-агресором. Агресія в нейтральних водах Чорного моря і Керченської протоки названа актом агресії. Чітко позиція засвідчена стосовно санкцій: якщо Росія не буде імплементувати Мінські угоди – санкції мають бути посиленими. Це – рішення 458 депутатів. Це рекордна більшість, яка підтримала українську резолюцію. Дуже важливо, що визнана необхідність негайно виконати наказ трибуналу, виданий за позовом України відповідно до директив, підписаних мною, щодо негайного і безумовного звільнення українських моряків і передачу нам військових кораблі», – нагадав Петро Порошенко.

Також у перший день роботи нового Європейського парламенту була сформована група щодо виконання Угоди про асоціацію – представники цієї групи вже на першому засіданні ЄП довели свою принципову позицію щодо захисту України. Подібний досвід дипломатичних перемог необхідно використовувати й надалі, аби не дозволити зруйнувати міжнародну єдність, як це відбулось у ПАРЄ кілька тижнів тому, – повідомив лідер «Європейської Солідарності».

«Сформована група по виконанню Угоди про асоціацію. Я пишаюсь тим, що колись сам очолював таку групу з українського боку. Сьогодні саме ті, хто ввійшов до складу тієї групи, зайняли найактивнішу позицію під час обговорення і забезпечили таку безумовну, з переконливою більшістю підтримку України.

Європейський Союз з нами, і Росія не може дозволити собі довго ігнорувати найбільше в світі об’єднання країн, потужне, сильне – таке як Європейський Союз. Ми зробили все для того, щоб світову солідарність на підтримку України зробити ще міцнішою. І треба зробити висновки для когось, хто провалив, на жаль, ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи, де була спроба Росії зняти санкції – і, на жаль, вона привела там до зняття санкцій. Ми не дозволимо це зробити тут, в Євросоюзі», – наголосив Петро Порошенко.

Теги: #порошенко #резолюция
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