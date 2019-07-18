Выборы2019

Выборы

20:03 18.07.2019

Юлия Тимошенко: "Батькивщина" должна быть в парламенте, чтобы дать людям результат сразу после выборов

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Юлия Тимошенко: "Батькивщина" должна быть в парламенте, чтобы дать людям результат сразу после выборов

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До парламенту мають пройти ті політичні сили, які мають реальну політичну волю знижувати тарифи, підвищувати пенсії та зарплати, забезпечити якісну медичну допомогу та захистити від розпродажу українську землю. Люди знають, що саме такою політичною силою є «Батьківщина».

Про це Юлія Тимошенко заявила в ефірі телеканалу NewsOne.

Лідер партії порадила президенту об’єднати зусилля і створити коаліцію з усіх проєвропейських демократичних сил, яка замість протистоянь і “собачих боїв” працюватиме для того, щоб люди відчули результат.

«З’єднання нових облич з досвідченими буде дуже важливим. Я хочу зробити коаліцію, щоб не втратити шанс, який Україна отримала після президентських виборів. Усі амбіції важливо відкласти в сторону та показати світу – ми можемо», – наголосила політик.

На переконання Юлії Тимошенко, одразу після виборів треба невідкладно розв’язувати пріоритетні питання, щоб люди відчували зміни щодня. І конкретний план дій вже розроблено «Батьківщиною».

Зокрема, йдеться про необхідність спрямувати газ українського видобутку на потреби населення та бюджетної сфери, що допоможе знизити тарифи. Голова партії нагадала про перемогу «Батьківщини» в судах двох інстанцій, які визнали незаконними постанови про подорожчання газу для населення. Після цього президент вже міг би накласти вето на відповідні постанови та призначити своїх членів в НКРЕКП, яка і встановлює тарифи.

Важливим також стане запровадження обов’язкового медичного страхування, внесення змін до держбюджету, які припинять знущання з пенсіонерів і дозволять підняти розмір мінімальних пенсій до рівня прожиткового мінімуму – не менше 3094 грн.

Теги: #тимошенко #батькивщина
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