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18:25 18.07.2019

Шестой апелляционный адмисуд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы

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Шестой апелляционный адмисуд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты от Социалистической партии Украины в округе №93 на внеочередных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля.

Скан-копия соответствующего решения суда от 17 июля опубликована на сайте slidstvo.info. Суд признал противоправной и отменил решение ЦИК от 24 июня об отказе в регистрации Онищенко.

Также решение принято по результатам рассмотрения на открытом заседании заявления нардепа и соответствующего решения Печерского районного суда Киева о том, что в последние годы Онищенко находился за границей, в Испании, по направлению на обучение в школу верховой езды.

"12 июля 2019 года решением Печерского районного суда г.Киева в деле №757/36210/19-а (вступившем в законную силу) установлены следующие обстоятельства: Согласно письму ООО "Конюшня Бутенко" от 1.12.2015, последняя направила Онищенко за границу для обучения в школе верховой езды "Средиземный конный тур Олива Нова" (Испания). В соответствии со справкой от 5.07.2019, Онищенко Александр Романович в период с 1.06.2016 по настоящее время проходил и проходит обучение в школе верховой езды "Средиземный конный тур Олива Нова". За данный период он прошел шесть семестром обучения и продолжает седьмой", - говорится в решении Шестого апелляционного админсуда.

В связи с этим постановлением Шестого апелляционного админсуда 16 июля было открыто производство о пересмотре решения этого же суда от 1 июля "по нововыявленным обстоятельствам" в деле об административном иске Онищенко к ЦИК о признании противоправным и отмене постановления об отказе его в регистрации.

Как сообщалось, ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Онищенко, выдвинутого Социалистической партией Украины в одномандатном избирательном округе №93 (Киевская обл.), поскольку им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения выборов.

Онищенко подал в суд на данное решение Центризбиркома. В автобиографии как кандидат он указал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко предоставил письмо от ОО "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".

21 июня Шестой апелляционный административный суд принял эти аргументы и удовлетворил ходатайство, обязав ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы.

25 июня Верховный суд признал правомерным отказ ЦИК в регистрации кандидатом Онищенко.

Нардеп повторно обратился в суд с дополнительными доказательствами относительно его проживания в Украине на протяжении последних пяти лет, однако 5 июля Верховный суд вновь подтвердил свое решение о правомерности отказа ЦИК в его регистрации.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

Теги: #онищенко #цик #админсуд
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