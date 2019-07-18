"Самопомич" поддержала правозащитный план действий для нового парламента

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Завдання парламентаря – не дбати про захист права однієї людини, а ухвалювати такі рішення, які би не дозволяли органам державної влади порушувати права всіх людей.

Таку думку за результатами зустрічі із представниками платформи "Правозахисний порядок денний" висловила віце-спікерка парламенту, кандидатка у народні депутати від "Об’єднання "Самопоміч" Оксана Сироїд.

За її словами, "Самопоміч" підтримує правозахисний план дій і стосовно більшості із запропонованих пунктів має власну чітку позицію, яку відстоювала впродовж 4,5 років роботи у парламенті.

"Наприклад, разом з правозахисниками ми напрацювали законопроект про незаконно засудженних. Цим документом намагалися внести зміни до законів, щоб переглядати вироки довічно ув’язнених людей. Тому що є випадки, коли людина отримала довічне ув’язнення за вбивство, але потім з’ясувалося, що той, кого вона вбила, живий. А людина отримала довічне і сидить в тюрмі. Такого штибу справ є не дуже багато, але їх десятки. Тому ми хотіли дати можливість незаконно засудженим, щоб їхні справи були переглянуті", - розповідає Сироїд.

Інша тема правозахисного порядку денного – це так зване перехідне правосуддя.

"Після повернення окупованих територій – що ми повинні робити? Є, звичайно, план Медведчука, коли ми повинні всіх обійняти і розцілувати, а є реальність. І має бути покарання для тих, хто вчиняв військові злочини та злочини проти держави – такі люди мають сісти до в’язниці. Інша категорія людей, які були членами окупаційних адміністрацій чи співпрацювали з ними, мають бути щонайменше люстровані – не допущені до роботи в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. Ця позиція "Самопомочі" викладена у нашому законопроекті про тимчасово окуповані території України", - пояснює віце-спікерка.

Також під час зустрічі сторони обговорили питання запровадження ринку землі. На переконання Оксани Сироїд, це право людини володіти землею є дуже важливими також: "Але українській землі загрожує російська агресія, тому ми повинні захистити саме право власності українців на українську землю".