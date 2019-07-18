Во время проведения выборов в Раду в СБУ будут работать оперативные штабы во всех областях Украины

Во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду в Службе безопасности Украины будут работать оперативные штабы на территории всех регионов страны, сообщает пресс-центр спецслужбы.

"Накануне и во время проведения избирательного процесса СБУ призывает граждан Украины быть внимательными и осторожными. Для недопущения попыток дестабилизации общественного порядка и противодействия разведывательно-подрывной деятельности со стороны враждебных спецслужб просим граждан информировать правоохранителей…", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг на сайте СБ Украины.

В частности, в спецслужбе призывают граждан информировать правоохранительные органы в случаях наличия следующей информации: - о подготовке к совершению терактов, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, а также субъектов избирательного процесса; - о фактах посягательств на субъектов избирательного процесса, избирательные штабы, окружные или участковые избирательные комиссии; - о преступлениях против избирательных прав и свобод гражданина, предусмотренных статьями 157-160 Уголовного кодекса Украины.

"В случае поступления такой информации просим граждан обращаться по телефону "горячей линии" СБ Украины 0-800-501-482, (044) 256-99-91, или воспользоваться электронному адресу callcenter@ssu.gov.ua. Полученная информация будет тщательно проверена. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в пресс-центре.